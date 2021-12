Langlauf: Hediger/Grond werden 7.

Im ersten Teamsprint der Saison konnten die Schweizer nicht um die Spitzenresultate mitreden. Das Duo Jovian Hediger und Valerio Grond klassierte sich in Dresden mit knapp 11 Sekunden Rückstand auf dem 7. Rang. Der Sieg ging an Norwegen II mit Thomas Helland Larsen und Even Northug vor ihren Landsmännern Sindre Skar und Haavard Taugböl. Even Northug, der jüngere Bruder des erfolgreichen Petter, holte damit seinen ersten Weltcupsieg. Bei den Frauen scheiterten Lea Fischer und Laurien van der Graaff im Halbfinal, die Schwedinnen Maja Dahlqvist und Jonna Sundling gewannen die Saisonpremiere.

Bob Männer: Vogt auf Rang 6

Michael Vogt hat beim Bob-Weltcup im deutschen Altenberg für das beste Schweizer Resultat vom Sonntag gesorgt. Der Schwyzer steuerte mit seinen Hinterleuten Alain Knuser, Luca Rolli und Sandro Michel den grossen Schlitten auf Rang 6. Im 2. Durchgang machte das Quartett noch einen Platz gut. Der von Simon Friedli gesteuerte zweite Schweizer Vierer kam auf Rang 12. Sieger wurde einmal mehr Francesco Friedrich (GER).

01:40 Video Der 2. Durchgang von Michael Vogt Aus Sport-Clip vom 19.12.2021. abspielen

Bob Frauen: Hasler verletzt

Im Zweier der Frauen gelang den Schweizerinnen kein Exploit. Melanie Hasler und Nadja Pasternack klassierten sich auf dem 14. Rang, direkt dahinter folgte das zweite Duo mit Martina Fontanive und Irina Strebel. Besonders bitter: Hasler verletzte sich beim Start. Eine erste Diagnose ergab eine Zerrung am hinteren Oberschenkelmuskel. Weitere Untersuchungen sollen am Montag erfolgen. Den Tagessieg sicherten sich die deutschen Athletinnen Kim Kalicki und Lisa Buckwitz.