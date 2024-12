Per E-Mail teilen

Zweierbob: Ränge 9 und 10 für die Schweizer

Francesco Friedrich und sein Anschieber Simon Wulff sind ihrer Favoritenrolle beim Weltcup-Auftakt in Altenberg gerecht geworden. Das deutsche Gespann gewann vor den Landsmännern Johannes Lochner/Georg Fleischhauer. Die Schweizer verpassten einen Exploit deutlich. Cédric Follador und sein Anschieber Luca Rolli fielen im 2. Durchgang noch 3 Ränge zurück und belegten letztlich den 9. Schlussrang. Direkt dahinter klassierte sich der zweite Schweizer Schlitten mit Pilot Timo Rohner und Anschieber Mathieu Hersperger.

Snowboard: Zogg in China im Viertelfinal out

Der Parallel-Riesenslalom im chinesischen Yanqing verlief für das Schweizer Team nicht nach Wunsch. Einzig Julie Zogg schaffte den Einzug in die Viertelfinals. Dort blieb sie an der Österreicherin Sabine Payer hängen, die später den Final gegen die Italienerin Lucia Dalmasso verlor. Für Zogg resultierte letztlich der 6. Platz. Flurina Bätschi sowie Dario Caviezel bei den Männern mussten bereits in den Achtelfinals die Segel streichen.