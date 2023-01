Legende: Beste Schweizerin in Ruhpolding Lena Häcki-Gross. Christian Manzoni/NordicFocus/freshfocus

Biathlon: Häcki-Gross als beste Schweizerin auf Platz 17

Lisa Vittozzi hat nach vierjährigem Unterbruch wieder einmal einen Weltcup-Sieg gefeiert. Die 27-jährige Italienerin entschied das Einzelrennen über 15 Kilometer im deutschen Ruhpolding nach einer einwandfreien Schiess- und Laufleistung überlegen für sich. Zweite wurde überraschend die Französin Lou Jeanmonnot vor ihrer Landsfrau Julia Simon. Die Schweizerinnen konnten nicht ganz an die starken Leistungen aus Pokljuka anknüpfen. Beste Swiss-Ski-Athletin wurde Lena Häcki-Gross mit 18 Treffern auf Platz 17. Auch Amy Baserga unterliefen am Schiessstand zwei Fehler, die 22-Jährige wurde 24. Gar nicht auf Touren kamen die Gasparin-Schwestern. Für Elisa Gasparin resultierte nur Rang 60, Aita beendete das Rennen gar auf Position 84. Lea Meier, die 5. Schweizerin am Start, wurde 68.