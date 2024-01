Legende: Freude bei den Schweizerinnen Mit der Bronzemedaille um den Hals. Swiss Ice Skating

Eisschnelllauf: Bronze für die Schweiz

Die Schweizer Eisschnellläuferinnen Jasmin Güntert, Kaitlyn McGregor und Ramona Härdi gewinnen an den Einzelstrecken-Europameisterschaften in Heerenveen in der Teamverfolgung die Bronzemedaille. Das Trio klassierte sich im Hundertstel-Duell in 3:02,40 Minuten mit neuem Schweizerrekord um die Plätze hinter den dominanten Niederländerinnen zwischen Deutschland (0,07 Sekunden schneller) und Italien (0,01 Sekunden langsamer). Für die Schweiz ist es erst die zweite EM-Medaille nach jener von Livio Wenger vor zwei Jahren im Massenstart an gleicher Stätte. In diesem Jahr verpasste Wenger eine Medaille als Fünfter knapp, bei den Frauen lief McGregor im Massenstart auf Rang 4.