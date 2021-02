Legende: Geht in Rogla auf Medaillen-Jagd Julie Zogg. Keystone

Snowboard: Schweizer Sextett in Rogla

Swiss-Snowboard hat die Selektionen für die WM der Alpin-Snowboarder im slowenischen Rogla vorgenommen. Für die Schweiz werden bei den Frauen Ladina Jenny, Jessica Keiser, Patrizia Kummer und Julie Zogg am Start stehen. Dario Caviezel und Nevin Galmarini gehen bei den Männern ins Rennen. In Rogla stehen am 1. März der Parallel-Riesenslalom und am 2. März der Parallel-Slalom auf dem Programm.