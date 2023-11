Legende: Zeigt der Jugend künftig, wie es funktioniert Selina Gasparin unterstützt den Verband in der Ausbildung. freshfocus/NordicFocus/Federico Modica

Biathlon: Selina Gasparin gibt ihre Erfahrungen dem Nachwuchs weiter

Selina Gasparin wird neue Biathlon-Nachwuchsverantwortliche bei Swiss-Ski. Die 39-jährige Engadinerin tritt per 1. Februar 2024 die Nachfolge von Hartwig Birrer an, der in Pension geht. In dieser Funktion unterstützt die frühere Profiathletin den Disziplinenchef Lukas Keel künftig betreffend Entwicklung der Sportart. Mit Gasparin gelang es dem Verband, die erfolgreichste Schweizer Biathletin der Geschichte für die oberste Führungsposition innerhalb der Nachwuchsstrukturen zu gewinnen. Die Bündnerin verblüffte 2014 bei den Winterspielen mit dem Gewinn von Olympia-Silber im Einzel. Im März 2022 zog die 2-fache Mutter einen Schlussstrich unter ihre Aktivkarriere. Selina Gasparins zwei jüngere Schwestern sind nach wie vor im Weltcup aktiv.