Legende: Durfte in Kanada jubeln Sina Siegenthaler. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Snowboard: Siegenthaler im vorletzten Rennen Dritte

An der Freestyle-WM im Engadin hatte Snowboardcrosserin Sina Siegenthaler noch ein Wellenbad der Gefühle durchlaufen: Rang 8 im Einzel, Bronze im Mixed-Bewerb nach starken Läufen. Im Weltcup knüpfte sie nun an ihren letzten Auftritt an. Die 24-Jährige fuhr in Mont-Sainte-Anne als Dritte auf das Podest. Siegenthaler musste sich im Final in der kanadischen Provinz Québec einzig der Französin Léa Casta und der Australierin Mia Clift geschlagen geben. Auf dem 4. Rang klassierte sich mit Aline Albrecht eine weitere Schweizerin. In der Qualifikation am Vormittag war Siegenthaler noch die Schnellste gewesen. Für Siegenthaler resultierte im zweitletzten Rennen der Saison der 2. Podestplatz des Weltcup-Winters. In Beidahu in China Anfang Februar wurde sie ebenfalls Dritte.