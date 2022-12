Legende: Zog sich mehrere Knochenbrüche zu Marco Tadé. AP Photo/Francisco Seco

Ski Freestyle: Tadé verpasst Saisonstart

Das Schweizer Buckelpisten-Team muss beim Weltcup-Auftakt am kommenden Wochenende in Ruka ohne seinen Teamleader Marco Tadé auskommen. Der 26-jährige Tessiner zog sich bei einem Sturz im Training in Finnland schwere Verletzungen am Oberkörper zu. Im Spital in Kuusamo wurden vier gebrochene Rippen, ein Schlüsselbeinbruch und ein Pneumothorax (kollabierte Lunge) diagnostiziert. Tadé ist Anfang dieser Woche mit der Rega in die Schweiz zurückgeflogen. Er kann das Spital in Lugano voraussichtlich Ende Woche verlassen. Wie lange der dreifache Weltcup-Podestfahrer ausfällt, ist offen.