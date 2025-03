Per E-Mail teilen

Legende: Holte sich sein 2. WM-Gold Rémi Bonnet. Keystone/MAXIME SCHMID

Ski Mountaineering: Nächste Schweizer Medaille

Am zweitletzten Tag der Skitouren-WM in Morgins sicherte Rémi Bonnet dem Gastgeberland eine weitere Medaille. Nach dem WM-Titel in der Disziplin Vertical gewann der 30-jährige Freiburger auch im Individualrennen Gold. Er verwies den Italiener Davide Magnini um fast zweieinhalb Minuten auf Platz 2. Im Rennen der Frauen verpassten die Schweizerinnen die Podestplätze.

Para-Snowboard: WM-Silber für Fahrni

Das Schweizer Para-Snowboard-Team ist erfolgreich in die WM in Big White gestartet. Der Berner Aron Fahrni gewann zum Auftakt der Titelkämpfe im Westen Kanadas Silber im Banked Slalom. Der als Titelverteidiger angetretene Fahrni musste sich im Final dem Chinesen Ji Lijia um 55 Hundertstel geschlagen geben. Der verpassten Goldmedaille trauert er nicht hinterher. «Silber ist grandios. Ich werte diese Medaille fast höher als den WM-Titel in La Molina vor zwei Jahren. China war damals nicht dabei», zeigte sich Fahrni zufrieden. Sein Berner Teamkollege Fabrice von Grünigen schied im Viertelfinal aus. Für die Baselbieterin Romy Tschopp bedeutete die Qualifikation Endstation.