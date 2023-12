Legende: Bester Schweizer in der Qualifikation Jonas Lenherr. key/Gian Ehrenzeller.

Skicross: Lenherr und Smith stark, Détraz out

Je fünf Schweizerinnen und Schweizer haben die Qualifikation zum ersten von zwei Skicross-Weltcups in Innichen (ITA) überstanden. Bei den Männern waren Jonas Lenherr (3.) und Alex Fiva (5.) in der Spitze dabei. Zudem fuhren Gil Martin, Tobias Baur und Sven Liechti in die Top 32. Gescheitert ist der Podestfahrer von Val Thorens, Romain Détraz (34.). Bei den Frauen qualifizierten sich Fanny Smith (3.), Talina Gantenbein (8.), Sixtine Cousin (10.), Saskja Lack (15.) und ganz knapp Margaux Dumont (16.) für das Rennen vom Donnerstag (ab 11:40 Uhr auf SRF zwei). Am Mittwoch findet die Quali für das Rennen vom Freitag statt.