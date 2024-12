Legende: Mehr Platz und mehr Überholmöglichkeiten Die Skicross-Strecke in Arosa erfuhr eine Aufwertung. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller (Archiv)

Skicross: Der Segen des Bündner Eigentümers ermöglicht mehr Action

Die Athletinnen und Athleten werden diese Saison beim Skicross-Event in Arosa eine spektakulärere Strecke als in der Vergangenheit vorfinden. Die Organisatoren konnten sich mit einem Grundstück-Besitzer einigen. Der Parcours wird weiterhin den Charakter eines Sprints haben, denn der Start und das Ziel bleiben an demselben Ort. Dazwischen kann allerdings einer Negativ-Kurve ausgewichen und direkt ins Tal gestochen werden. «Diese Streckenwahl sollte mehr Überholmanöver ermöglichen», sagt der Schweizer Cheftrainer Enrico Vetsch. Die Nacht-Rennen in Arosa stehen diesen Winter am Dienstagabend, 17. Dezember, im Programm (live ab 20:10 Uhr bei SRF zu sehen).