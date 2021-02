Legende: Kann glücklich mit der Quali sein Fanny Smith. Keystone

Skicross: Smith setzt Ausrufezeichen

Fanny Smith hat bei der WM der Skicrosser in Idre (SWE) bereits in der Qualifikation ihre Ambitionen unterstrichen. Die Romande stellte im 19er-Feld die überlegene Bestzeit auf. Die 28-Jährige distanzierte ihre härteste Widersacherin, die Schwedin Sandra Näslund, um 0,62 Sekunden. Auch Talina Gantenbein (7.) schaffte die Quali für die Viertelfinals souverän. Ganz im Gegensatz zu Sanna Lüdi, welche als 16. gerade noch so reinrutschte. Die Finalläufe finden am Samstag statt.

Skicross: Alle Schweizer in den Achtelfinals

Bei den Männern geht es am Samstag nicht mit den Viertel-, sondern mit den Achtelfinals los. Mit dabei werden alle vier Schweizer Starter sein. Jonas Lenherr (3.), Alex Fiva (4.), Ryan Regez (11.) und Marc Bischofberger (16.) schafften den Sprung in die K.o.-Rennen locker. Die Bestzeit stellte der Franzose François Place auf.