Legende: Im Pech Sixtine Cousin. imago images/Bildbyran

Skicross: Cousin fällt mit Knieverletzung aus

Noch vor dem Start in den Winter schlägt das Verletzungspech bei den Schweizer Skicrosserinnen bereits wieder zu: Sixtine Cousin wird die gesamte Saison verpassen. Beim Training in Saas-Fee stürzte die 24-jährige Genferin am Samstag und zog sich mehrere Verletzungen im linken Knie zu. Untersuchungen ergaben Risse des Kreuzbandes, des Innenbandes und beider Menisken. Cousin muss sich deshalb einer Operation unterziehen. Unter anderem dank ihrem ersten Weltcupsieg in Innichen stieg die Westschweizerin nach der letzten Saison ins Nationalkader auf.