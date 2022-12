Legende: Fährt in dieser Saison keine Rennen Sanna Lüdi. KEystone/EPA/Anders Wiklund

Skicross: Saison-Out für Lüdi

Die erfahrene Schweizer Skicrosserin Sanna Lüdi verpasst die gesamte Weltcup-Saison, die am Donnerstag in Val Thorens begann. Auf Instagram teilte die 36-jährige Bernerin mit, dass sie «aus medizinischen Gründen» nicht am Start sein werde. Genauere Angaben zur Art der Verletzung gab es nicht. In ihrer Karriere hatte Lüdi immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zuletzt verpasste die Siegerin von drei Weltcuprennen die Olympischen Spiele in China wegen eines Schienbein-Bruchs.