Skispringen: Peier vom 20. auf den 6. Platz

Nach Rang 6 im zweiten Weltcup-Springen der Saison am letzten Sonntag in Nischni Tagil hat es Killian Peier auch im ersten von zwei Wettkämpfen in Kuusamo in die Top 10 geschafft. Der 26-Jährige lag nach einem schwachen ersten Sprung auf 128 m nur auf Zwischenrang 20. Im Finaldurchgang landete Peier dann erst bei 141,5 m. Damit machte er noch 14 Positionen gut und wiederholte mit Platz 6 das Ergebnis vom letzten Sonntag. Gregor Deschwanden (21.), Dominik Peter (26.) und Simon Ammann (27.) holten ebenfalls Punkte. Den Sieg sicherte sich der Japaner Ryoyu Kobayashi vor dem Slowenen Anze Lanisek und dem Deutschen Markus Eisenbichler.

00:59 Video Peier: «Beim 2. Sprung hat alles gepasst» Aus Sport-Clip vom 27.11.2021. abspielen

Bob: Olympia-Ticket für Hasler, Vogt/Michel werden 8.

Mit einem 8. Rang im Monobob-Rennen in Innsbruck hat sich die Schweizerin Melanie Hasler frühzeitig das Olympia-Ticket gesichert. Nach den Plätzen 8 (Monobob) und 6 (Zweier) vor einer Woche erfüllte die 23-jährige Aargauerin die Vorgaben von Swiss Olympic – drei Top-8-Platzierungen – gleich in den ersten Saisonrennen. Weniger gut läuft es Haslers Teamkollegin Martina Fontanive. Die Zürcherin verpasste als 22. wie vor Wochenfrist die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Auch die Schweizer Männer fuhren im Zweierbob deutlich neben das Podest. Michael Vogt bestätigte mit Anschieber Sandro Michel als 8. seinen Status als helvetische Nummer 1. Simon Friedli/Andreas Haas mussten sich mit Platz 18 begnügen.

Schliessen 00:32 Video Hasler holt Olympia-Ticket Aus Sport-Clip vom 27.11.2021. abspielen 00:27 Video Vogt/Michel fahren im Zweierbob auf den 8. Rang Aus Sport-Clip vom 27.11.2021. abspielen

Curling: Schottland holt beide EM-Titel

An der Curling-EM in Lillehammer hat Schottland den Titel sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gewonnen. Besonders beeindruckend waren über die ganze Woche hinweg die Leistungen des Männerteams um Skip Bruce Mouat. Die aktuellen WM-Zweiten und Europameister von 2018 gewannen alle elf Partien. Die Schweden um den siebenfachen Europameister und fünffachen Weltmeister Niklas Edin bezwangen sie bereits in der Round Robin – und mit 8:5 nun auch im Final. Schottland – Schweden lautete auch der Final bei den Frauen. Die von Eve Muirhead, der Weltmeisterin 2013, angeführten Schottinnen schlugen die Olympiasiegerinnen aus Schweden 7:4.