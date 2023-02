Legende: Zeigte eine starke Leistung Dominik Peter. Keystone/EPA/RONALD WITTEK

Skispringen: Peter und Ammann punkten

Dominik Peter mit Platz 7 und Simon Ammann auf Rang 16 nutzten im rumänischen Rasnov die Gunst der Stunde. Beim Weltcupspringen von der Normalschanze flogen die beiden in Abwesenheit nahezu sämtlicher Top-Springer zu persönlichen Saisonbestleistungen. Von den Top 15 des Weltcup-Klassements gingen unmittelbar vor den WM in Planica einzig die Deutschen Andreas Wellinger und Karl Geiger an den Start. Wellinger setzte sich mit Weiten von 94 und 99 m durch. Peter (94,5 m/91 m) fiel im Finaldurchgang vom 4. Zwischenrang auf Position 7 zurück, Ammann (91 m/90 m) büsste als Neunter noch die Top-Ten-Position ein.