Legende: Braucht jetzt viel Erholung Daniel Andre Tande. imago images

Skispringen: Tande darf nach Hause

Daniel Andre Tande ist 19 Tage nach seinem Horrorsturz aus dem Krankenhaus entlassen worden. «Er ist in einem guten Allgemeinzustand, es geht ihm gut», teilte der norwegische Skiverband am Dienstag mit. Nun brauche der 27-Jährige Ruhe und Erholung als «Teil der Behandlung». Tande war am 25. März im Probedurchgang vor dem Skiflug-Weltcup im slowenischen Planica schwer gestürzt. Er musste per Intubation mechanisch beatmet werden, erlitt einen Schlüsselbeinbruch sowie eine leichte Verletzung der Lunge und wurde in ein künstliches Koma versetzt.