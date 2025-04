Per E-Mail teilen

Legende: Zieht bei Swiss-Ski von dannen Rune Velta. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Ski nordisch: Trainer Velta verlässt Swiss-Ski

Die Schweizer Skispringer um Gregor Deschwanden und Co. müssen sich auf einen neuen Coach einstellen. Der Cheftrainer Rune Velta verlässt Swiss-Ski nach zwei Jahren bereits wieder, wie der Verband mitteilt. Insbesondere Deschwanden wir den Abgang des Norwegers bedauern: Mit Velta mutierte der Luzerner im Weltcup zum Podestspringer. Velta galt zu seiner Aktivkarriere als Fliegertyp und brachte das Schweizer Team vorwiegend im Flugteil weiter. Er legte sehr grossen Wert auf die Geschwindigkeit in der Flugphase. Deschwanden setzte diese Inputs perfekt um. Der leicht höhere Speed trug ihn die entscheidenden paar Meter weiter nach unten in die Weltspitze.