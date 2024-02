Legende: Hat noch lange nicht genug Noriaki Kasai. Getty Images/Matt Roberts

Skispringen: 51-jähriger Kasai übersteht Qualifikation

Noriaki Kasai hat die Qualifikation für den Weltcup in Sapporo überstanden und damit ein Stück Skisprung-Geschichte geschrieben. Der Japaner belegte in der Quali den 45. Platz und bestreitet am Samstag mit 51 Jahren den 570. Weltcup-Wettbewerb seiner Karriere – beide Zahlen sind einsamer Rekord. Er nimmt erstmals seit Februar 2020 an einem Weltcup-Wettbewerb teil. Der 9 Jahre jüngere Simon Ammann überstand die Qualifikation als 42. und wird damit am Samstag zum 501. Mal im Weltcup im Einsatz stehen. Mit Gregor Deschwanden (17.) und Kilian Peier (39.) überstanden zwei weitere Schweizer die Qualifikation.