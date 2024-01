Legende: Ein Bild von den Schweizer Meisterschaften 2022 Rémi Bonnet auf dem Weg zum Titel. Keystone/Maxime Schmid

Skitouren: Bonnet holt EM-Gold

Das Schweizer Team ist mit einer Goldmedaille in die Skitouren-Europameisterschaften in Flaine und Chamonix gestartet. Der Freiburger Rémi Bonnet gewann das nicht-olympische Individual-Rennen. 2026 werden die Skitourenläuferinnen und -läufer erstmals an Olympischen Spielen dabei sein. Die ins Programm aufgenommenen Sprints stehen am Mittwoch an. Am Freitag beschliesst die Mixed-Staffel, die dritte olympische Disziplin, die Europameisterschaften in den französischen Alpen.