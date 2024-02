Legende: Muss nach Sturz pausieren Fanny Smith. Keystone/Gian Ehrenzeller (Archiv)

Skicross: Smith in Alleghe nicht am Start

Fanny Smith hat sich am Donnerstagvormittag während des Trainings auf der Weltcup-Strecke in Alleghe (ITA) verletzt. Bei einem Sturz, bei dem sie auf dem Innenski wegrutschte, verdrehte sie sich das linke Bein. Zudem riss sich die 31-jährige Waadtländerin ein Band im rechten Daumen. «Das Knie ist in Ordnung», schrieb Smith am Freitagvormittag auf Instagram. Wie jedoch mit dem Bänderriss im Daumen sowie den Schmerzen im Fuss weiter vorgegangen werden soll, ist momentan Stand der Abklärungen mit den Teamärzten. Für weitere Untersuchungen wurde Smith nach Zürich verlegt. Am Dienstagmittag war bereits Margaux Dumont im Training gestürzt und hatte sich dabei den Kopf gestossen. Als Vorsichtsmassnahme wird die letztjährige Europacup-Gesamtsiegerin die Weltcup-Rennen in Italien nicht rennmässig bestreiten.

Bob: Hasler/Kambundji in Sigulda Vierte

Melanie Hasler und Muswama Kambundji – die jüngere Schwester von Leichtathletin Mujinga Kambundji – haben beim Zweierbob-Weltcup im lettischen Sigulda den Sprung auf das Podest nur knapp verpasst. Das Schweizer Duo klassierte sich mit einem Rückstand von 0,49 Sekunden auf die Bestzeit auf dem 4. Platz. Zu Rang 3 fehlten Hasler/Kambundji 0,37 Sekunden. Den Sieg sicherte sich die Deutschen Kim Kalicki/Leonie Fiebig vor ihren Landsfrauen Laura Nolte/Claudia Schüssler und Lisa Buckwitz/Vanessa Mark. In Sigulda werden am Samstag im Monobob und am Sonntag im Zweierbob die Europameisterinnen gesucht.