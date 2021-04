Legende: Zieht einen Schlussstrich Isabel Derungs. Keystone/Archiv

Snowboard: Derungs tritt zurück

Die Snowboarderin Isabel Derungs hat genug vom Spitzensport. Die 33-jährige Zürcherin erklärt ihren Rücktritt. Derungs, seit anderthalb Jahren Mutter eines Sohnes, nennt den Leistungssport noch immer ihre grosse Leidenschaft. Trotzdem ist sie nicht mehr bereit, den für Spitzenplätze nötigen immensen Trainingsaufwand auf sich zu nehmen. Derungs tritt mit einem Weltcupsieg ab. Im Januar vor zwei Jahren gewann sie auf der Seiser Alm im Südtirol den Slopestyle-Wettkampf. An den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi wurde sie im Slopestyle Achte, an den Weltmeisterschaften 2013 in Stoneham in Kanada Siebte und 2017 in der Sierra Nevada in Spanien Fünfte.