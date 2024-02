Legende: Siegerin im kleinen Final Ladina Jenny. key/EPA/Grzegorz Momot

Snowboard: Jenny auf dem Podest

Ladina Jenny ist beim Parallel-Riesenslalom im polnischen Krynica zum ersten Mal in dieser Saison der Sprung aufs Einzel-Podest gelungen. Nach der Halbfinal-Niederlage gegen Daniela Ulbing (AUT) konnte sie sich im kleinen Final gegen die Deutsche Ramona Hofmeister durchsetzen und sich damit Platz 3 sichern. Larissa Gasser schied bereits im Achtelfinal gegen Ulbing aus. Der Sieg ging an die Japanerin Tsubaki Miki. Julie Zogg, die am Samstag mit Rang 2 brilliert hatte, wurde in der Qualifikation disqualifiziert. Bei den Männern blieb Dario Caviezel in seinem Achtelfinal am späteren Sieger Arvid Auner (AUT) hängen.