Legende: Ein achtbares Resultat gelang Sina Siegenthaler in Erzurum. Keystone/Peter Klaunzer

Snowboardcross: Siegenthaler in den Top 10

Sina Siegenthaler schaffte es in Erzurum (TUR) zum 2. Mal in dieser Saison in die Halbfinals. Dort wurde sie jedoch in den kleinen Final verwiesen. Als 7. erreichte die 25-jährige Emmentalerin nach Rang 4 ihr zweitbestes Resultat dieses Winters. Léa Casta (FRA) gewann. Die Schweizer Männer waren beim Sieg Leon Ulbrichts (GER) weniger erfolgreich. Valerio Jud schied im Viertelfinal aus.

Snowboard Freestyle: 2 Schweizer Medaillen an der Junioren-WM

Am vorletzten Tag der Freestyle-WM der Junioren in Calgary durfte sich die Schweizer Delegation über die ersten Medaillen freuen. In der Halfpipe-Konkurrenz schaffte die 17-jährige Bündnerin Lura Wick als Zweite ebenso den Sprung aufs Podest wie der 18-jährige Appenzeller Mischa Zürcher (3.).

Skispringen: Arnet verpasst Finaldurchgang

Der Finaldurchgang beim 2. Weltcup-Springen in Lahti fand ohne Sina Arnet (32.) statt. Nach Platz 31 am Vortag scheiterte die 20-jährige Engelbergerin erneut knapp. Den Sieg holte wieder Nika Prevc. Die Slowenin, die am Donnerstag zum 3. Mal in Folge die grosse Kugel holte, ist mit 16 Siegen in einer Saison alleinige Rekordhalterin.