Legende: Für ihn ist die Saison vorzeitig zu Ende Andri Ragettli. Keystone / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Freeski: Ragettli und Bösch stürzen im Training

Andri Ragettli wird seinen Gesamtweltcupsieg im Slopestyle aus dem Vorjahr nicht verteidigen können. Der Bündner, der vor dem Weltcupfinal auf dem Corvatsch hinter Birk Ruud (NOR) auf Rang 2 liegt, zog sich am Mittwoch bei einem Trainingssturz eine Rippenfraktur auf der rechten Seite zu und muss für die Wettkämpfe in Silvaplana passen. Ebenfalls nicht mit dabei ist Teamkollege Fabian Bösch. Der 25-Jährige stürzte am Dienstag im Training und erlitt dabei eine Gehirnerschütterung.