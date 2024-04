Per E-Mail teilen

Legende: Ob ihm die Konkurrenz so näher kommt? Gesamtweltcup-Sieger Jarl Magnus Riiber (vorne) in Aktion. imago images/Scanpix

Nordische Kombination: Neues Format wird eingeführt

In der Nordischen Kombination wird zur kommenden Weltcup-Saison der «Super Sprint» als neues Format im Weltcup eingeführt. Dies soll dazu beitragen, die um ihren olympischen Status kämpfende Sportart attraktiver und ausgeglichener zu machen. Wie der Ski-Weltverband FIS am Montag mitteilte, soll beim «Super Sprint» analog zum Massenstart zunächst gelaufen und danach gesprungen werden. Der Langlauf-Wettkampf findet dabei wie beim Sprint der Spezialläufer in mehreren Ausscheidungsrunden auf einem rund 800 m langen Kurs statt, dabei wird die Sprungreihenfolge ermittelt. Das Format sei laut FIS bei nationalen Wettkämpfen und im Continental Cup erfolgreich getestet worden.