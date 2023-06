Legende: Im Frauen-Weltcup ein Fixpunkt Die Abfahrtsstrecke in St. Moritz, hier mit Lara Gut-Behrami. Keystone/Jean-Christophe Bott

Allgemein: Fis Games 2028 im Engadin?

Der Schweizer Skiverband Swiss-Ski ist interessiert daran, sich für die ersten FIS Games 2028 zu bewerben. Als Hauptaustragungsort steht die Destination St. Moritz/Engadin im Vordergrund. Jetzt müssen die Anforderungen der FIS an die Organisatoren geprüft werden, um herauszufinden, ob eine Schweizer Kandidatur für diesen neuen Schneesport-Grossanlass möglich ist. Bei den FIS Games handelt es sich um Titelkämpfe, die künftig alle vier Jahre durchgeführt werden – und zwar in jenen Wintern, in denen keine Olympischen Winterspiele und keine Ski-Weltmeisterschaften stattfinden. Wettkämpfe sind dabei grundsätzlich in allen Ski-Sportarten (inklusive Telemark, Speedski, Freeriden, Para-Ski) geplant.