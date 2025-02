Legende: Schweizer Medaillenkandidatin Nadine Fähndrich. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Langlauf: Schweizer WM-Team bekannt

Swiss-Ski hat am Montag die Selektionen für die Langlauf-WM 2025 in Trondheim (26. Februar bis 9. März) bekanntgegeben. Angeführt wird das Aufgebot von Nadine Fähndrich. Die Luzernerin stand in dieser Saison schon fünf Mal auf dem Weltcup-Podest und wird von Anja Weber, Alina Meier, Nadja Kälin und Marina Kälin flankiert. Bei den Männern wurden insgesamt neun Athleten aufgeboten. Es sind dies Valerio Grond, Janik Riebli, Cyril Fähndrich, Jonas Baumann, Roman Alder, Jason Rüesch, Candide Pralong, Beda Klee und Noe Näff. Allfällige weitere Athletinnen und Athleten werden nach den U23-Weltmeisterschaften im italienischen Schilpario (3. bis 9. Februar) sowie dem Weltcup in Falun (14. bis 16. Februar nachselektioniert. Über die finale Besetzung der einzelnen Wettkämpfe entscheidet das Trainer-Team kurzfristig vor Ort.