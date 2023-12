Biathlon: Stalder im Sprint auf Rang 12

Sebastian Stalder hat beim ersten Sprint der Saison seine gute Form erneut unter Beweis gestellt. Der 25-Jährige räumte in Östersund alle 10 Scheiben ab, konnte in der Loipe aber nicht ganz mit den Schnellsten mithalten. Am Ende reichte es ihm zu Rang 12. Stalder hatte beim Saisonauftakt vor einer Woche im Einzel mit dem starken 5. Platz überzeugt. Auf diesen fehlten ihm im Sprint lediglich 13,3 Sekunden. Auch Jeremy Finello sicherte sich als 35. noch Weltcuppunkte (Top 40). Der Sieg ging an den Deutschen Philipp Nawrath, der zuvor noch nie den Sprung aufs Podest geschafft hatte.

Resultate Klassement Sprint Männer Klassement Sprint Männer

Skispringen: Deschwanden bei Kraft-Sieg Elfter

Stefan Kraft hat im norwegischen Lillehammer den 3. Sieg im 3. Springen der Saison gefeiert. Der Österreicher segelte auf der kleinen Schanze auf 104 und 92,5 m und siegte vor Andreas Wellinger (GER) und Landsmann Daniel Tschofenig. Kraft gewann als erster Springer seit seinem ehemaligen Teamkollegen Andreas Kofler im Jahr 2011 die ersten drei Springen eines Winters. Gregor Deschwanden war als Elfter der beste Schweizer. Daneben hatten es Killian Peier (25.) und Remo Imhof (29.) im Gegensatz zu Simon Ammann (45.) in den Finaldurchgang geschafft.