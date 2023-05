Legende: Mit WM-Gold von 2015 Rune Velta, damals noch als Aktiver. NordicFocus/freshfocus

Skispringen: Velta ersetzt Hornschuh

Die Schweizer Skispringer erhalten einen prominenten Cheftrainer. Der 33-jährige Norweger Rune Velta tritt die Nachfolge von Ronny Hornschuh an. Velta soll die Schweizer Equipe nach einer verpatzten Saison wieder aus dem Tief führen. Das Rüstzeug dazu holte er sich unter anderem als Sportwissenschaftler für den norwegischen Skiverband. Velta erlebte sein Karriere-Highlight 2015 an der WM in Falun. Er gewann Gold von der Normalschanze, Gold mit dem norwegischen Männerteam, Silber mit dem Mixed-Team und Bronze von der Grossschanze.

02:56 Video Archiv: Velta sichert sich 2015 WM-Gold auf der Normalschanze Aus sportaktuell vom 21.02.2015. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 56 Sekunden.

Langlauf: Tour de Ski 2024 auch in Davos

Die Tour de Ski gastiert im kommenden Winter am 3. und 4. Januar für 2 Etappen in Davos. Ein Nachtsprint (Skating) und ein Verfolgungsrennen (20 km klassisch) stehen im Programm. Die Langlauf-Crew von Davos Nordic entlastet somit die Situation für Swiss-Ski, die Sponsoren und die TV-Produzenten. Denn am traditionellen Davos-Nordic-Wochenende von Mitte Dezember herrscht mit Veranstaltungen in St. Moritz (Alpin Frauen), Engelberg (Skispringen) und neu Lenzerheide (Biathlon) bereits Hochbetrieb auf Schweizer Boden.