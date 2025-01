Legende: Der Rücken lässt keine Einsätze zu Lisa Vittozzi. imago images/Zuma Press

Biathlon: Vittozzi streicht Saison 2024/25 ganz

Lisa Vittozzi, die Gewinnerin des Biathlon-Weltcups im vergangenen Winter, verzichtet endgültig auf den Wiedereinstieg in dieser Saison, wie ihr Verband mitteilt. Die Italienerin laboriert an Problemen mit dem Rücken. Die 29-Jährige verpasst somit im Februar die Weltmeisterschaften in Lenzerheide. 2024 an der WM in Nove Mesto hatte sie mit Gold im Einzel und dreimal Silber (Verfolgung, Massenstart, Single-Mixed-Staffel) gross abgeräumt.