Bob: Vogt auch im Viererbob auf Rang 4

Michael Vogt hat die Weltcup-Saison im Viererbob mit einem 4. Platz lanciert. Zusammen mit Silvio Weber, Alain Knuser und Sandro Michel verpasste der Schwyzer das Podest im kanadischen Whistler um 0,12 Sekunden. Am Vortag hatte Vogt zusammen mit Anschieber Michel im Zweierbob ebenfalls Rang 4 belegt. Cédric Follador und Simon Friedli erreichten mit ihren Crews die Positionen 7 und 9. Allerdings sind diese Platzierungen bei nur neun gestarteten Bobs kaum aussagekräftig. Der Sieg auf der Olympia-Bahn von 2010 ging an den Deutschen Francesco Friedrich. Der Rekordweltmeister hatte am Samstag auch im Zweierbob triumphiert.

Am Samstagabend hatte Melanie Hasler zusammen mit ihrer Anschieberin Nadja Pasternack im Zweierbob ihren zweiten Weltcup-Podestplatz bejubeln können. Die beiden Schweizerinnen führten nach dem 1. Lauf knapp, verpassten den Sieg letztlich aber um zwei Zehntel.

Legende: Das Podest liegt in Reichweite Der Schweizer Viererbob mit Michael Vogt. imago images/Zuma Wire/Darryl Dyck

Langlauf: Fähndrich hält über 20 km durch

Nadine Fähndrich hat zum Abschluss des Langlauf-Weltcupauftakts in Kuusamo in der Skating-Verfolgung Platz 15 belegt. Die Sprinterin aus der Zentralschweiz war über die neue Einheitsdistanz von 20 km für beide Geschlechter bereits von dieser Position aus gestartet. Der Rückstand auf die Siegerin Frida Karlsson aus Schweden betrug 2:26 Minuten, die Top Ten waren über eine Minute entfernt. Nadja Kälin (42.) verlor 9:30 Minuten auf die Tagessiegerin.

Langlauf: Kläbo überlegen, Furger mit grosser Aufholjagd

Bei den Männern räumt Johannes Hösflot Kläbo derzeit alles ab. Er gewann auch das dritte Rennen dieser Saison. Im Rücken des Norwegers zeigten die Schweizer über 20 km Verfolgung ordentliche Leistungen. Roman Furger stiess von Position 49 bis auf Platz 16 vor und bezwang im Schlussspurt den Team-Kollegen Beda Klee (17.)

Skispringen: Schweizer weiter ohne Weltcup-Punkte

Die Schweizer Skispringer um Team-Leader Gregor Deschwanden müssen endgültig einen schwachen Saisonstart hinnehmen. Auch nach dem zweiten Wettkampf in Kuusamo und dem vierten Weltcupspringen insgesamt stehen sie ohne Punkte an. Deschwanden verpasste am Sonntag als 31. den Sprung in den Finaldurchgang. Dominik Peter überstand erstmals die Qualifikation, blieb danach aber chancenlos. Der Österreicher Stefan Kraft und der Norweger Halvor Egner Granerud siegten in Finnland punktgleich. Killian Peier verpasste den Saisonstart wegen einer Patellasehnenentzündung und dürfte in zwei Wochen in den Weltcup zurückkehren.