Legende: Gleiche Rangierung wie am Samstag Für Michael Vogt und Co. im Viererbob. Freshfocus/Memmler/Archiv

Bob: Vogt und Co. wieder neben dem Podest

Der Schwyzer Bobpilot Michael Vogt und seine Anschieber Andrea Orsinger, Alain Knuser und Sandro Michel klassierten sich beim Weltcup-Auftakt in China auch im 2. Viererbob-Rennen innerhalb von 2 Tagen auf dem 5. Rang. Der Sieg ging wie ebenfalls am Samstag an den Deutschen Johannes Lochner. Die Schweizer Equipen mit Cédric Follador beziehungsweise Simon Friedli an den Steuerseilen fanden sich im ausgedünnten Starterfeld mit lediglich 11 Teams auf den letzten 2 Plätzen des Klassements wieder. Nächste Weltcup-Station ist La Plagne. Auf der Olympia-Bahn der Winterspiele 1992 stehen für die Männer wieder Rennen im Zweier- und Viererbob, für die Frauen Wettkämpfe im Zweier- und im Monobob im Programm.