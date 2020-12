Bob: Vogt und Michel fahren in die Top 10

Michael Vogt und sein Anschieber Sandro Michel haben sich am Sonntag beim Zweierbob-Weltcup in Innsbruck-Igls auf dem 7. Platz klassiert. Das Schweizer Duo, das im Wettkampf vom Samstag Rang 5 belegt hatte, büsste 1,21 Sekunden auf die Bestzeit ein. Sandro Friedli und Andreas Haas, am Vortag Zehnte, fuhren auf Platz 14. Eine Klasse für sich war einmal mehr Francesco Friedrich. Zusammen mit Anschieber Andreas Schüller feierte der Deutsche den 6. Sieg im 7. Saisonrennen. Dabei stellten sie im 2. Lauf in 4,96 Sekunden den Startrekord des Letten Oskars Melbardis ein.

Ski alpin: Rast auf dem Europacup-Podest

Camille Rast holte sich im Europacup-Riesenslalom im italienischen Andalo einen Podestplatz. Die 21-jährige Technik-Spezialistin aus dem Wallis verlor als Zweite 0,59 Sekunden auf die siegreiche Norwegerin Mina Fürst Holtmann. Rast startete in diesem Winter im Weltcup schon sechsmal zu einem Rennen, blieb aber jeweils ohne Punkte.