Weltcup in Davos und Engelberg zeitgleich am Tag des WM-Finals

Legende: Was sie wohl vom Entscheid halten? Anamarija Lampic und Nadine Fähndrich beim letztjährigen Sprint in Davos. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Ski nordisch: Weltcup am Fussball-WM-Finaltag

Davos und Engelberg bilden Fixpunkte im Weltcup-Kalender des nordischen Skisports – in der Regel zuerst der Langlauf-Tross und eine Woche später als Abschluss vor Weihnachten die Skispringer. Der definitive Langlauf-Kalender der FIS ergab nun, dass die beiden Events wie schon im Jahr 2018 zeitgleich stattfinden. Dies am Wochenende vom Sonntag, 18. Dezember, dem Tag des Finals der Fussball-WM in Katar. Die Tour de Ski wird zum wiederholten Mal auf Schweizer Boden lanciert. Die Etappen am 31. Dezember (Sprint) und 1. Januar (Verfolgung) finden im Val Müstair statt.