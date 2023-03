Legende: Gastgeberin In diesem Jahr fand die Biathlon-EM in Lenzerheide statt, im nächsten Winter folgen erste Weltcups, wiederum ein Jahr später die WM. Keystone/Gian Ehrenzeller

Biathlon: Lenzerheide-Premiere vor Weihnachten

In der kommenden Saison gastiert der Weltcup erstmals in der Biathlon Arena in Lenzerheide. Gemäss Kalender findet die Premiere am Wochenende vor Weihnachten vom 14. bis 17. Dezember statt. Gestartet wird die Saison am 25. November im schwedischen Östersund, zu Ende geht sie nach neun Stationen am 17. März 2024 in Kanada. Die WM findet im Februar in Nove Mesto, Tschechien, statt, ein Jahr später ist Lenzerheide an der Reihe.