Weltcups in der Schweiz wieder mit Zuschauern

Rückkehr von Zuschauern in der Saison 2021/22

Die Schweizer Heim-Weltcups in den verschiedenen Schneesportarten werden in der Saison 2021/22 wieder vor Publikum ausgetragen werden können. Für sämtliche Weltcups gelten die 3G-Bestimmungen. Der Zutritt zum Wettkampf- und Eventgelände kann damit nur mit einem gültigen Covid-19-Zertifikat erfolgen. Neben Zuschauer-Tribünen wie jener markanten im Zielraum von Adelboden werden auch wieder Fan-Villages wie das beliebte Weltcup-Dörfli in Wengen aufgebaut sein, ebenso VIP-Hospitalitys und Festzelte rund um den Zielbereich der verschiedenen Weltcup-Orte. Zudem ist die Rückkehr zu öffentlichen Siegerehrungen geplant.