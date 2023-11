Legende: Zum Auftakt gleich auf dem Podest Livio Wenger (rechts). imago images/Aflosport/Ken Asakura

Eisschnelllauf: Wenger mit geglücktem Saisonstart

Livio Wenger ist der Auftakt in die neue Saison geglückt. Der Eisschnellläufer wurde in Obihiro (JPN) im Massenstart-Rennen 3. Bis wenige Meter vor dem Ziel hatte der 30-jährige Luzerner gar noch in Führung gelegen, musste sich im Fotofinish aber schliesslich Bart Swings (BEL) und Bart Hoolwerf (NED) um 1 resp. 3 Hundertstelsekunden geschlagen geben. Bei den Frauen liefen Kaitlyn McGregor und Ramona Härdi auf die Ränge 6 und 7. Am Samstag und Sonntag stehen die Rennen über 1500 m und 5000 m (Männer) und 1500 m sowie 3000 m (Frauen) auf dem Programm.