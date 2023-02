Snowboard: Wickis erstes Podest

Berenice Wicki ist im letzten Halfpipe-Weltcup der Saison erstmals in ihrer Karriere auf dem Podest gelandet. Die Aargauerin kam im kanadischen Calgary auf 72,50 Punkte und musste sich einzig der Japanerin Mitsuki Ono (89,75) und Elizabeth Hosking aus Kanada (86,00) geschlagen geben. Mit Isabelle Lötscher (65,75) landete eine weitere Schweizerin auf Rang 5. Bei den Männern triumphiertr der Japaner Ruka Hirano. Mit Elias Allenspach blieb der einzige Schweizer in der Qualifikation hängen.

Skispringen: Ausrüstung macht Peier Strich durch die Rechnung

Killian Peier blieb in Lake Placid auf einem Weltcuppunkte sitzen, obwohl er nach dem ersten Sprung so gut wie noch nie in dieser Saison unterwegs war. Der Waadtländer wurde im Finaldurchgang auf Platz 30 zurückversetzt. Eine nicht regelkonforme Ausrüstung vermasselte dem Schweizer das Saison-Bestergebnis. Der WM-Dritte von 2019 stieg wegen einer Entzündung an der Patellasehne verspätetet in die Saison ein und kam überhaupt nicht auf Touren. Platz 15 nach Umgang eins in Lake Placid ist die bislang klar beste Leistung in diesem Winter.