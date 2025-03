Per E-Mail teilen

Ski Mountaineering: Bronze für Schweizer Duo

Robin Bussard und Marianne Fatton haben an der WM im Ski Mountaineering die Bronzemedaille gewonnen. In der Mixed-Staffel schafften es der Freiburger und die Neuenburgerin auf den 3. Platz. Der Sieg ging an die Franzosen Emily Harrop und Thibault Anselmet, die im 1650 Meter hoch gelegenen Morgins im Wallis weniger als eine Sekunde Vorsprung auf die Spanier Ana Alonso und Oriol Cardona hatten. Die Mixed-Staffel wird im kommenden Jahr erstmals bei Olympischen Winterspielen ausgetragen.