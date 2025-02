Legende: Erst im Final bezwungen Julie Zogg (Archivbild). Keystone/Lukasz Gagulski

Alpin-Snowboard: Zogg mit 3. Podestplatz der Saison

Beim Parallel-Riesenslalom im kanadischen Val Saint-Côme ist Julie Zogg als 2. zum dritten Mal in dieser Saison auf ein Weltcup-Podest gefahren. Den Traum des ersten Weltcupsiegs seit über 2 Jahren musste Zogg erst im Final begraben, wo sie der Deutschen Ramona Theresia Hofmeister unterlag. Neben Zogg waren mit Flurina Neva Bärtschi und Ladina Caviezel zwei weitere Schweizerinnen an den Start gegangen, beide mussten nach dem Achtelfinal die Segel streichen.

Skispringen: Peier 18., Deschwanden zurück

Killian Peier hat sich beim 2. Weltcup-Springen in Sapporo steigern können. Der Schweizer, der am Vortag den Final verpasst hatte, belegte nach Sprüngen auf 123 und 127,5 m den 18. Schlussrang. Dagegen kam Teamleader Gregor Deschwanden nicht auf Touren und musste sich mit Platz 28 (118,5 m/117,5 m) bescheiden. Yanick Wasser verpasste den Finaleinzug als 33. knapp. Der Sieg ging wie schon am Vortag an Lokalmatador Ryoyu Kobayashi.

Resultate