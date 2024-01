Legende: Scheint ein Abo für 4. Plätze gelöst zu haben Julie Zogg. Keystone/Gian Ehrenzeller

Snowboard: Zogg erneut Vierte

Die Schweizer Alpin-Snowboarder müssen auch nach dem Parallelslalom von Bad Gastein auf den ersten Weltcup-Podestplatz der Saison warten. Julie Zogg wurde als beste Schweizerin einmal mehr Vierte. Zum dritten Mal in dieser Saison erreichte Zogg die Halbfinals und blieb trotzdem neben dem Podest. In Bad Gastein unterlag die St. Gallerin in ihrer Paradedisziplin, in der sie vor einem Jahr Weltmeisterin wurde, im Halbfinal der Österreicherin Sabine Schöffmann und im kleinen Final der Italienerin Jasmin Coratti. Der Sieg ging an Schöffmanns Landsfrau Ramona Hofmeister, die damit im fünften Rennen den vierten Sieg feierte. Bei den Männern siegte der Italiener Maurizio Bormolini. Die Schweizer Gian Casanova und Dario Caviezel scheiterten als Beste ihres Teams im Achtelfinal – genauso wie Ladina Jenny bei den Frauen.