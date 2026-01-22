 Zum Inhalt springen

News aus dem Wintersport Zurbrügg mit zweitem Europacup-Sieg

22.01.2026, 14:29

Skirennfahrer bei Schneefall vor Publikum.
Legende: Im Hoch Sandro Zurbrügg, hier beim Weltcup-Riesenslalom in Adelboden. Keystone/Jean-Christophe Bott

Ski alpin: Turnau liegt Zurbrügg

Sandro Zurbrügg hat zum zweiten Mal ein Europacup-Rennen gewonnen. Der 23-jährige Berner setzte sich im zweiten Riesenslalom im österreichischen Turnau mit 33 Hundertsteln Vorsprung vor dem Norweger Hans Grahl-Madsen durch. Zurbrügg, tags zuvor beim Sieg von Fadri Janutin als Dritter ebenfalls auf dem Podest, baute seine Führung in der Disziplinen-Wertung mit dem zweiten Saisonsieg (nach Valloire im Dezember) auf 70 Punkte aus. Der Bündner Janutin klassierte sich am Donnerstag auf dem 5. Rang (0,74 Sekunden zurück).

