Legende: Sorgen für einen erfolgreichen Abschluss Die Schweizer Langlauf-Mixed-Staffel. KEYSTONE / JOEL MARKLUND / IOC

Langlauf-Team und Boarderin Wick auf dem Podest

Der Schweizer Nachwuchs sorgte zum Abschluss der Olympischen Jugend-Winterspiele in der Region Gangwon in Südkorea für zwei weitere Medaillengewinne. Das Langlauf-Quartett mit Leandra Schöpfer, Ilaria Gruber, Nolan Gertsch und Maximilian Wanger gewann in der 4x5-km-Mixed-Staffel wie Snowboarderin Lura Wick in der Halfpipe Bronze. Die Schweizer Delegation hat in ihrer Bilanz neun Medaillen stehen, je eine aus Gold und Silber und sieben aus Bronze.