Legende: Führte ihn zu Spitzenleistungen Stéphane Lambiel war unter anderem bei Shoma Unos Doppel-Bronze in Peking 2022 dessen Trainer. Nun hört Uno auf. Imago/AFLOSPORT

Eiskunstlauf: Lambiel-Schützling Uno hört auf

Der Japaner Shoma Uno beendet seine Karriere im Alter von 26 Jahren. Der zweifache Weltmeister gab dies am Donnerstag in den sozialen Netzwerken bekannt. «Ich hatte eine wunderbare Karriere, die im Alter von 5 Jahren begann und die ich 21 Jahre lang fortsetzen konnte, und dafür bin ich sehr dankbar», schrieb er auf seinem Instagram-Account. Uno kürte sich 2022 und 2023 zum Weltmeister, holte an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang Silber und gewann 2022 in Peking zwei Bronzemedaillen. Uno war zuletzt vom Schweizer Stéphane Lambiel trainiert worden.