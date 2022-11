Legende: Wird Austragungsort der WM Lenzerheide. KEYSTONE/ Gian Ehrenzeller

Biathlon: Lenzerheide bereit für die WM 2025

Jürg Capol, der CEO der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide, hat zwei grössere Probleme vom Tisch: Einerseits sind allein knapp 800 Unterkünfte für die Teams in der Ferienregion Lenzerheide trotz Hochsaison gesichert. Andererseits stehen die Abmachungen mit dem öffentlichen Verkehr und dem Shuttle-Dienst. Rund 150'000 Personen werden an den 10 Wettkampftagen erwartet. Mangels Parkplätzen wird eine Anreise per Auto kaum möglich sein. Die WM findet vom 11. bis 23. Februar 2025 statt. Als Testevent dienen Lenzerheide die Weltcup-Rennen vom 14. bis 17. Dezember 2023.