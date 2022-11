Legende: Feierten in Kanada ein Erfolgserlebnis Melanie Hasler und Nadja Pasternack. Keystone/Darryl Dyck

Melanie Hasler und Nadja Pasternack überzeugen mit Rang 2 im Zweierbob im kanadischen Whistler.

Langläuferin Nadine Fähndrich läuft im ersten Distanzrennen des Winters in die Top 20.

Für die Skispringer setzt es in Finnland eine weitere Enttäuschung ab.

Bob: Hasler/Pasternack auf dem Podium

Die 24-jährige Melanie Hasler schafft zum zweiten Mal im Weltcup den Sprung aufs Podest. Im kanadischen Whistler musste sie sich im Zweierbob mit Anschieberin Nadja Pasternack einzig den Deutschen Kim Kalicki/Anabel Galander geschlagen geben. Nach dem ersten Lauf hatten die Schweizerinnen noch mit einem Vorsprung von zwei Hundertsteln geführt. Letztendlich fehlten aber zwei Zehntel zum Sieg. Den ersten Podestplatz im Weltcup hatte Hasler im Januar 2021 in St. Moritz errungen, damals belegte sie mit Irina Strebel den 3. Rang. Wenige Stunden zuvor hatte Hasler als Vierte im Monobob das Podium noch knapp verpasst.

00:52 Video 4. Platz für Vogt beim Weltcup-Start Aus Sport-Clip vom 26.11.2022. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Ebenfalls neben dem Podest landeten Michael Vogt und Sandro Michel beim Weltcup-Auftakt im Zweierbob. Vogt und seinem Anschieber fehlten lediglich zwei Hundertstel, um die Deutschen Johannes Lochner/Erec Maximilian Bruckert auf Rang drei noch abzufangen.

Langlauf: Fähndrich über 10 km auf Rang 17

Nadine Fähndrich hat im ersten Distanzrennen des Winters die Top 15 verpasst. Beim Weltcup im verschneiten Kuusamo büsste die Luzernerin über 10 km klassisch mit Einzelstart knapp eine Minute auf die Siegerzeit ein und belegte Platz 17. Für Nadja Kälin schaute nur Rang 48 heraus. An der Spitze feierten die Schwedinnen Ebba Andersson und Frida Karlsson einen Doppelsieg.

01:08 Video Fähndrich beim Saisonstart in den Top 20 Aus Sport-Clip vom 26.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

Das Rennen der Männer wurde wie bereits der Sprint am Freitag zur Beute von Johannes Hösflot Kläbo. Der norwegische Dominator siegte vor seinen Landsmännern Paal Golberg und Martin Nyenget. Beda Klee beendete das Rennen als bester Schweizer auf Platz 27 (+1:22 Minuten).

Skispringen: Erneut ein Nuller für die Schweizer

Die Schweizer Skispringer stehen nach 3 Wettkämpfen immer noch ohne einen Weltcuppunkt da. Gregor Deschwanden verpasste am Samstag in Kuusamo den Finaldurchgang, zuvor war Dominik Peter bereits in der Qualifikation gescheitert. Der Slowene Anze Lanisek feierte den 2. Weltcupsieg seiner Karriere. Der 26-Jährige überzeugte im 1. Umgang mit der Schanzen-Rekordweite von 149 m.