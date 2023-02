Skicross: Alle sieben Schweizerinnen und Schweizer im Final

Das Schweizer Skicross-Team hat sich an der WM in Bakuriani in der Qualifikation keine Blösse gegeben. Das Septett schaffte ausnahmslos den Sprung in den Final vom Samstag (ab 9 Uhr live auf SRF zwei). Bei den Frauen zeigte Sixtine Cousin mit Rang 4 das beste Resultat. Auch Saskja Lack (6.), Fanny Smith (7.) und Talina Gantenbein (11.) erreichten die Entscheidung der besten 16 souverän. Mit der Bestzeit von Marielle Thompson (CAN) konnte einzig Saisondominatorin Sandra Naeslund (SWE/+0,24) mithalten. Der Rest verlor über eine Sekunde auf die Bestzeit.

Bei den Männern geht am Samstag ein Schweizer Trio auf Medaillenjagd: Joos Berry (11.), Jonas Lenherr (18.) und Marc Bischofberger (23.) schafften die geforderte Top-32-Klassierung. Während der Final bei den Frauen mit den Viertelfinals lanciert wird, stehen bei den Männern noch Achtelfinals auf dem Programm.

Snowboard: Nur Huber übersteht Slopestyle-Quali

Da war's nur noch einer: Von den Schweizer Snowboardern überstand einzig Nicolas Huber die Slopestyle-Quali. Der Zürcher zauberte gleich in seinem 1. Run 75,78 Punkte in den Park und belegte in seinem Heat Rang 4. Den geforderten Top-8-Rang in ihrer Gruppe hatten zuvor die anderen drei Schweizer verpasst: Moritz Thönen klassierte sich als 14., Moritz Boll wurde 22. Nick Pünter konnte nach einem Sturz im 1. Run nicht mehr zu seinem 2. Lauf antreten. Den Final sehen Sie am Montag ab 10 Uhr live auf SRF zwei.