Der Skicross-Final an der Ski-Freestyle-WM wird wetterbedingt vom Samstag auf den Sonntag verschoben.

Auch die Slopestyle-Qualifikation kann wegen des starken Windes nicht am Samstag durchgeführt werden.

Auf der Buckelpiste können die Schweizer nicht in den Medaillenkampf eingreifen.

Skicross: Final auf Sonntag verschoben

Der Skicross-Final an der Ski-Freestyle-WM in Bakuriani kann am Samstag aufgrund der Bedingungen nicht durchgeführt werden. Neu ist der Final auf Sonntag, 07:30 Uhr terminiert. Am Freitag hatten sämtliche Schweizer die Qualifikation erfolgreich gemeistert. Joos Berry (11.), Jonas Lenherr (18.) und Marc Bischofberger (23.) erreichten den benötigten Platz in den Top 32, Sixtine Cousin (4.), Saskja Lack (6.), Fanny Smith (7.) und Talina Gantenbein (11.) belegten Ränge in den Top 16.

Slopestyle: Männer-Quali nicht durchführbar

Auch den Slopestyle-Athleten macht der starke Wind in Bakuriani einen Strich durch die Rechnung. Die Qualifikation der Männer kann am Samstag nicht wie geplant durchgeführt werden. Die Quali soll am Sonntagmorgen um 07:30 Uhr nachgeholt werden. Mit Fabian Bösch, Valentin Morel, Andri Ragettli, Colin Wili und Kim Gubser nehmen auch 5 Schweizer am Wettkampf teil.

Buckelpiste: Schweizer verpassen den Final

Die Medaillenentscheidung auf der Buckelpiste fand ohne Schweizer Beteiligung statt. Enea Buzzi (29.), Martino Conedera (36.) und Paolo Pascarella (43.) scheiterten allesamt in der Qualifikation. Gold bei den Männern ging wie erwartet an den Kanadier Mikaël Kingsbury, der am Sonntag im Parallel-Buckelpisten-Rennen damit seinen achten Weltmeistertitel anstrebt. Auch im Feld der Frauen schaffte es mit der Französin Perrine Laffont die Titelverteidigerin und Topfavoritin zuoberst auf das Podest.