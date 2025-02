Wegen Schneemangels in Maribor können an der Para-Ski-WM nur die technischen Wettbewerbe stattfinden. Im Riesenslalom haben es die Swiss-Ski-Athleten in der Kategorie Stehend nicht aufs Podest geschafft, waren aber nahe dran.

Gmür fehlen nur 22 Hundertstel

Théo Gmür verpasste die Bronzemedaille als Vierter um 22 Hundertstel. Die Leistung des 28-jährigen Wallisers ist dennoch hoch einzuschätzen. Gmür ist nach fast zweijähriger Verletzungspause erst vor kurzem wieder in den Weltcup zurückgekehrt. Robin Cuche, wie sein berühmter Onkel Didier Cuche Speed-Spezialist, klassierte sich 3 Hundertstel hinter Gmür auf dem beachtlichen 5. Platz.

Der Sieg ging an den überlegenen Franzosen Arthur Bauchet, der die Konkurrenz um 1,11 Sekunden und mehr distanzierte. Silber holte sich Alexis Guimond (CAN), Bronze Jules Segers (FRA). Am Montag (Männer) und Dienstag (Frauen) stehen an den Titelkämpfen noch die beiden Slaloms statt.